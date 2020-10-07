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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a yapacağı günübirlik çalışma ziyareti için Ankara'dan hareket etti.

Politika 07.10.2020, 10:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet özel uçak "TUR", ile saat 09.40'ta Esenboğa Havalimanı'ndan hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan'a Katar ve Kuveyt ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ziyareti kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşecek. Görüşmede ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularla ilgili görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Erdoğan, daha sonra Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek. Erdoğan ve Al Sani'nin iki ülke arasında hali hazırdaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi imkanlarını görüşmeleri, bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunmaları öngörülüyor.

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