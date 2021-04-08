banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyede
Bildiri yayınlayan 10 amiral adliyede
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
Coşkun Sabah tavuk çiftliği kurdu
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
TCMB rezerv varlıkları 3,2 milyar dolar azaldı
Kar istanbul'un kapısına dayandı!
Kar istanbul'un kapısına dayandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El Muhammed El Sabah’ı kabul etti.

Politika 08.04.2021, 18:49
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı El Sabah’ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El Muhammed El Sabah’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Dr. Ahmed Nasir El Muhammed El - Sabah’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
banner473
Yorumlar (0)
banner470
hafif yağmur