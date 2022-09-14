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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi’yi kabul etti.
Politika 14.09.2022, 16:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi’yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Kuveyt Büyükelçisi Wael Yousef Alenzi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Alenzi’nin eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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