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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting ve toplu açılış töreni için Kütahya’ya geldi.

Politika 29.08.2022, 14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting ve toplu açılış töreni için Kütahya’ya geldi.

Helikopterle Dumlupınar Stadyumu’na inen Erdoğan, protokol mensupları tarafından karşılandı. Erdoğan, daha sonra otobüsle miting alanına geçti.

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