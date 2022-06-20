Cumhurbaşkanı Erdoğan “Küresel Parlamenter Konferansı"na video mesaj gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM ve Parlamentolararası Birlik tarafından Küresel Parlamenter Konferansı" açılışına videomesaj gönderdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Son 7 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkeyiz. Uluslararası toplum, göç olgusunun temelinde yatan sorunlarla yüzleşme cesareti göstermedikçe bu meselenin önüne geçilemez. BM rakamlarına göre yüksek gelirli ülkeler bin kişi başına ortalama 2,7 mülteci barındırırken, orta ve düşük gelirli ülkeler ise 5,8 mülteciye ev sahipliği yapıyor. Kabul ettikleri birkaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor.