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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomik krizin sebep olduğu hayat pahalılığı ile mücadele ana önceliğimiz olmayı sürdürüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomik krizin sebep olduğu hayat pahalılığı ile mücadele ana önceliğimiz olmayı sürdürüyor."

Politika 02.11.2022, 12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomik krizin sebep olduğu hayat pahalılığı ile mücadele ana önceliğimiz olmayı sürdürüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel ekonomik krizin sebep olduğu hayat pahalılığı ile mücadele ana önceliğimiz olmayı sürdürüyor."

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