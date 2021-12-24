Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki fiyatları bahane ederek fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Günde birkaç defa fiyat düzenleyenlerin etiket düzenleyenler kusura bakmasınlar millet adına takipçisi olacağız. Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki fiyatları bahane ederek fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Günde birkaç defa fiyat düzenleyenlerin etiket düzenleyenler kusura bakmasınlar millet adına takipçisi olacağız. Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla arttırıyorlarsa şimdi de geri indirmelerini bekliyoruz" dedi.