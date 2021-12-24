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Ankara’nın Keçiören ilçesinde yolun çökmesi sonucu 1 kişi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki fiyatları bahane ederek fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Günde birkaç defa fiyat düzenleyenlerin etiket düzenleyenler kusura bakmasınlar millet adına takipçisi olacağız. Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki fiyatları bahane ederek fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Günde birkaç defa fiyat düzenleyenlerin etiket düzenleyenler kusura bakmasınlar millet adına takipçisi olacağız. Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla arttırıyorlarsa şimdi de geri indirmelerini bekliyoruz" dedi.
Politika 24.12.2021, 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki fiyatları bahane ederek fahiş fiyat artışları yapanlar oldu. Günde birkaç defa fiyat düzenleyenlerin etiket düzenleyenler kusura bakmasınlar millet adına takipçisi olacağız. Dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla arttırıyorlarsa şimdi de geri indirmelerini bekliyoruz" dedi.