Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kurdaki dalgalanmayı aldığımız tedbirlerle ortadan kaldırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Döviz kurunda yaşanan ülkemiz ekonomisinin gerçekleri ve ilerleyişi ile uyumlu olmayan dalgalanmayı, serbest piyasa kuralları çerçevesinde aldığımız tedbirler paketiyle ortadan kaldırdık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yayınladığı yeni yıl mesajında 2002’nin Türk milleti ve tüm insanlık için daha huzurlu bir yıl olmasını temenni etti.

2021 yılının bir önceki yıl gibi korona virüs salgınının gölgesinde geçtiğini belirten Erdoğan, “Üstelik bu yıl salgına ilave olarak iklim değişikliğinin yol açtığı afetler, çeşitlik ülkelerdeki istikrarsızlıklardan kaynaklanan gerilimler, bitmeyen göç dalgalarının yol açtığı acı görüntüler gibi yeni veya süregelen sıkıntılarla da yüzleştik. Küresel yönetim ve ekonomi sistemi 2008 finans krizi, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere kriz bölgelerinde verilen kötü imtihanlar, salgın sürecindeki beceriksizlikler gibi hadiseler de olduğu gibi geçtiğimiz yılda kökünden sarsılmaya devam etmiştir. Gelişmiş ülkelerin 2’inci dünya savaşı sonrası tesis ettikleri refah ve güvenlik düzeninin insanlığın kalanının acısı, sefaleti, itirazı pahasına yürüyemeyeceği 2021’de tüm açıklığı ile ortaya çıkmıştır. Kendilerini gelişmiş ülkeler olarak nitelendiren ama aslında o kadar da güçlü olmadıkları anlaşılan ülkelerin artık dünyanın karşı karşıya bulunduğu krizleri yönetemeyeceği inkarı mümkün olmayan bir gerçektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin güvenlik krizlerini, sağlık krizini, siyasi ve sosyal sınamaları başarı ile atlatarak kendisini pozitif yönde ayrıştırdığını vurgulayan Erdoğan, “Hatırlarsanız salgın krizinin ilk döneminde maske ve tıbbi malzeme, daha sonra hastane yatağı ve sağlık hizmeti, ardından da aşı kargaşası ortaya çıktığında biz vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde hepsinin de üstesinden gelmiştik. Şehir hastanelerimiz salgın döneminde sağlı hizmetlerinin yerine getirilmesinde önemli roller üstlendi. Hamdolsun kendi aşımız Turkovak’ı üreterek aşının sürekliliği konusundaki tüm soru işaretlerini ortadan kaldırdık. Bununla yetinmedik. Ülkemizi yatırımı, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla temelli bir büyüme sürecine sokarak ekonomide de tarihi bir dönüşümü başlattık. Altyapısını geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmetlerin oluşturduğu bu ekonomik dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalara da değinen Erdoğan, “Elbette her tarihi değişim gibi bu süreçte de sancılar, sıkıntılar, bedeller ortaya çıkmıştır. Türk ekonomisinin uzun süredir maruz kaldığı saldırılar sebebiyle bu tür beklenmedik sarsıntılarla karşı karşıya olacağız ama biz hazırlıklıyız. Nitekim döviz kurunda yaşanan ülkemiz ekonomisinin gerçekleri ve ilerleyişi ile uyumlu olmayan dalgalanmayı, serbest piyasa kuralları çerçevesinde aldığımız tedbirler paketiyle ortadan kaldırdık. Hedefimiz yatırımcılarımızın, üreticilerimizin, işletmelerimizin, vatandaşlarımızın önlerini görerek ekonomideki atılımımıza en yüksek katkıyı sağlayabilecekleri istikrar ve güven iklimini kalıcı kılmaktır. Her ne kadar dövizdeki yükselişin durmayacağı propagandası ile vatandaşlarımıza ciddi zararlar ettiren bir kesim kendi aklınca yeni sinsilikler yeni oyunlar peşinde koşsa da, bu güven ve istikrar iklimini kökleştirmekte kararlıyız. Asgari ücret ve maaşlarda yaptığımız tarihi artışlarla çalışanlarımızın, ihracata verdiğimiz destekle üreticilerimizin, yatırımları ve istihdamı teşvikle işveren ve işçi kesiminin yanında olduğumuzu gösterdik. Küresel emtia fiyatlarındaki artış yanında kurdaki dengesiz yükselişin tetiklenmesi ile ortaya çıkan fahiş fiyat oyunları ile mücadelemizi de kesintisiz sürdüreceğiz. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokarak hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız. Ülkemizin bir süredir yaşadığı ve hayatın olağan akışına uygun olmayan siyasi, sosyal, diplomatik, askeri, ekonomik nice hadisenin gerisinde ülkemizi bu hedefinden uzaklaştırma gayesi olduğunu çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Allah’ın yardımı ve milletimizin desteği ile geride bıraktığımız her engel, bozduğumuz her tuzak, yırtıp attığımız her karanlık senaryo bizi büyük ve güçlü Türkiye’ye biraz daha yaklaştırmaktadır. Geçmişte bu ülkenin önünü siyasi istikrarsızlıkların sembolü haline gelen koalisyonlarla, darbelerle, vesayet düzeniyle, sosyal fay hatlarını derinleştirmekle kesenlerin çabaları artık işe yaramıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sembolü haline geldiği yeni Türkiye, sahip olduğu güçlü demokrasi ve kalkınma zemini üzerinde kendi geleceğini kendi iradesi ile belirleme azminden taviz vermeden yoluna devam ediyor. Halkımıza tek vaatleri eski Türkiye’yi geri getirme olanların önündeki en büyük engel milletimizin işte bu iradeye sıkı sıkıya sahip çıkmasıdır. Biz milletimize 2023 hedeflerini, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomi arasına sokmayı, büyük ve güçlü Türkiye’yi yeni nesillere 2053 vizyonunu miras bırakmayı taahhüt ediyoruz. Bizimle bu vizyonu paylaşacak herkesle birlikte yol yürümeye, rekabet edecek herkesle yarışmaya hazırız. İnşallah 2022, 84 milyon insanımızın tamamı için hayal ettiğimiz güvenli, huzurlu, mutlu müreffeh günlere erişeceğimizin bir yıl olacaktır. Milletçe verdiğimiz emeklerin, sahip olduğumuz eser ve hizmetlerin, yaptığımız fedakarlıkların, çektiğimiz çilelerin karşılığını ziyadesiyle alacağımız bir döneme giriyoruz. Cumhuriyet kuruluşunun 100 yılına kavuştuğumuzda bu gerçeği çok daha net göreceğiz. Ülkemizin hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da yurt içinde ve yurt dışında pek çok programa katıldık. Yurt içinde 26 şehrimize 34 seyahat gerçekleştirerek hem milletimizle kucaklaşıp hasret giderdik, hem de yapımı tamamlanan eser ve hizmetlerin açılış törenlerine katıldık. Yurt dışında 13 farklı ülkeye 14 seyahat yaparak ülkemizin hak ve menfaatlerini daha ileri taşıyacak temaslar gerçekleştirdim. Bunların yanında Ankara ve İstanbul’daki programlarımızla milletimize kesintisiz hizmet sunacak çalışmalar yürüttük. Rabbim nefes ve milletimiz destek verdikçe ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz”