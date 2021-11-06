Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kuraklığın tetiklediği gıda ve aynı şekilde her gecen gün daha belirgin hale gelen enerji krizlerine karşı ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi kullanmak mecburiyetindeyiz. Su kaynaklarının tek bir damlasının bile israfına tah

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kuraklığın tetiklediği gıda ve aynı şekilde her gecen gün daha belirgin hale gelen enerji krizlerine karşı ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi kullanmak mecburiyetindeyiz. Su kaynaklarının tek bir damlasının bile israfına tahammülümüz yoktur.”