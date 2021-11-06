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Evlat nöbeti tutan ailelerden Meral Akşener’e çağrı: "Sizde biraz vicdan varsa, şehit ailesine küfür eden Türkkan’ı partiden atarsınız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada benim Kürt kardeşlerimiz var, Kürt kardeşlerimizi ihmal edemezdik, etmedik, bu eserleri onlara kazandırdık. Bölgedeki yolları yüksek standartlarla yeniden yaptık. Projelerin maliyeti toplamda 20 milyar lirayı bulmuştur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kuraklığın tetiklediği gıda ve aynı şekilde her gecen gün daha belirgin hale gelen enerji krizlerine karşı ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi kullanmak mecburiyetindeyiz. Su kaynaklarının tek bir damlasının bile israfına tah
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kuraklığın tetiklediği gıda ve aynı şekilde her gecen gün daha belirgin hale gelen enerji krizlerine karşı ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi kullanmak mecburiyetindeyiz. Su kaynaklarının tek bir damlasının bile israfına tahammülümüz yoktur.”
Politika 06.11.2021, 14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kuraklığın tetiklediği gıda ve aynı şekilde her gecen gün daha belirgin hale gelen enerji krizlerine karşı ülkemizi korumak için tüm potansiyelimizi kullanmak mecburiyetindeyiz. Su kaynaklarının tek bir damlasının bile israfına tahammülümüz yoktur.”