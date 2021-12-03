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Milli Savunma Bakanı Akar:"(Esed rejiminin açıklamaları) Hatay’la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz. Koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura numarasının belirlenmesinin ardından yanındaki yürüme engelli vatandaşla butona basarak 750 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura numarasının belirlenmesinin ardından yanındaki yürüme engelli vatandaşla butona basarak 750 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdi.
Politika 03.12.2021, 15:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kura numarasının belirlenmesinin ardından yanındaki yürüme engelli vatandaşla butona basarak 750 engelli öğretmenin atamasını gerçekleştirdi.