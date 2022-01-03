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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kur korumalı Türk Lirası mevduat sistemine kısa sürede 78 milyar liralık bir geçisin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kur korumalı Türk Lirası mevduat sistemine kısa sürede 78 milyar liralık bir geçisin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir.”
Politika 03.01.2022, 19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kur korumalı Türk Lirası mevduat sistemine kısa sürede 78 milyar liralık bir geçisin yaşanması, vatandaşlarımızın ekonomi programımıza olan güveninin işaretidir.”