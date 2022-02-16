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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız.”
Politika 16.02.2022, 20:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kriterlere uyan 4 milyon hane için yılda iki defada ödenmek üzere 450 ile bin 150 lira arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız.”