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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumunu misafirhane olarak için kullanacağız, yaz tatiline kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtları misafirhane olarak kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Uzaktan eğitimle yollarına devam edecekler" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtları misafirhane olarak kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Uzaktan eğitimle yollarına devam edecekler" dedi.
Politika 11.02.2023, 14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtları misafirhane olarak kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Uzaktan eğitimle yollarına devam edecekler" dedi.