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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtları misafirhane olarak kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Uzaktan eğitimle yollarına devam edecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtları misafirhane olarak kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Uzaktan eğitimle yollarına devam edecekler" dedi.

Politika 11.02.2023, 14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtları misafirhane olarak kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Uzaktan eğitimle yollarına devam edecekler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtları misafirhane olarak kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Uzaktan eğitimle yollarına devam edecekler" dedi.

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