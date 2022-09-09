Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth için sosyal medya hesabı üzerinden bir taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını bugün üzüntüyle öğrendim. Kraliyet Ailesi ile dost ve müttefik Birleşik Krallık halkı ve hükûmetine en içten taziyelerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.