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Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Arslanhan: “Devletimizle işbirliği içinde tez zamanda bu sıkıntının ortadan kalkması için mücadele edeceğiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Köylerimizi bir yıl içerisinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Köylerimizi bir yıl içerisinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz"
Politika 21.02.2023, 15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Köylerimizi bir yıl içerisinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz"
- "70 bin köy evimizi ahırıyla bahçesiyle mimariye uygun bir şekilde yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz"
- "Kentsel dönüşüm projesi olmazsa olmaz. Bu kentsel dönüşümü mutlaka yapmamız lazım. Depremin etkili olduğu bölgelerde tek bir TOKİ binası yıkılmadı"