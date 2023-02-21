Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Köylerimizi bir yıl içerisinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz"

- "70 bin köy evimizi ahırıyla bahçesiyle mimariye uygun bir şekilde yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz"

- "Kentsel dönüşüm projesi olmazsa olmaz. Bu kentsel dönüşümü mutlaka yapmamız lazım. Depremin etkili olduğu bölgelerde tek bir TOKİ binası yıkılmadı"