Son Dakika
Ayvalık Belediyesi, Temizlik İşleri, Destek Ve Kademe Hizmetleri’ni tam donanımlı bir binada topluyor
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Arslanhan: “Devletimizle işbirliği içinde tez zamanda bu sıkıntının ortadan kalkması için mücadele edeceğiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Köylerimizi bir yıl içerisinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle mimariye uygun bir şekilde yaparak, hak sahiplerine teslim edeceğiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Köylerimizi bir yıl içerisinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle mimariye uygun bir şekilde yaparak, hak sahiplerine teslim edeceğiz.”
Politika 21.02.2023, 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Köylerimizi bir yıl içerisinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle mimariye uygun bir şekilde yaparak, hak sahiplerine teslim edeceğiz.”