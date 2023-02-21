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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Köylerimizi bir yıl içerisinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle mimariye uygun bir şekilde yaparak, hak sahiplerine teslim edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Köylerimizi bir yıl içerisinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle mimariye uygun bir şekilde yaparak, hak sahiplerine teslim edeceğiz.”

Politika 21.02.2023, 15:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Köylerimizi bir yıl içerisinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle mimariye uygun bir şekilde yaparak, hak sahiplerine teslim edeceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Köylerimizi bir yıl içerisinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle mimariye uygun bir şekilde yaparak, hak sahiplerine teslim edeceğiz.”

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