Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Sadriu’yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu’yu resmi törenle karşıladı.

Konuk Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani - Sadriu’nun bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önündeki caddede karşılayan süvariler, Sadriu’ya protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sadriu’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Sadriu’nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Sadriu, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı ’Merhaba asker’ diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Sadriu, merdivenlerde Türkiye ve Kosova bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Sadriu, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.