Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona virüsü atlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a son iki günde yapılan PCR testlerinin sonucu negatif çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 Şubat’ta başta ses kısıklığı olmak üzere bazı semptomlar göstermesi üzerine yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a son iki gündür yapılan PCR testlerinin sonucu negatif çıktı.