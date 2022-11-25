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Cumhurbaşkanı Erdoğan köprüde intihar girişiminde bulunan vatandaşı ikna etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran isimli vatandaşı ikna etti.
Politika 25.11.2022, 18:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişiminde bulunan Murat Duran isimli vatandaşı ikna etti.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Murat Duran isimli bir kişi intihar girişiminde bulundu. Anadolu Yakası’na geçtiği sırada konvoyu durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, intihar girişiminde bulunan Murat Duran’ı ikna ederek evine gönderdi.