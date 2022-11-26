Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da 18 milyar 466 milyon liralık eserin açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya’da ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Eğiste Hadimi Viyadüğü, Büyükşehir yatırımları ve Afşar Barajı ile yapımı tamamlanan diğer tesislerin toplu açılış törenine katıldı. Konya’da 18 milyar 466 milyon liralık eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, hayvan barınağında yaşanan olaya da değinerek, "Hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun sahip değildir" dedi.

Konya’da yapımı tamamlanan tesislerin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit düşen 3 askerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileyerek başladı. Erdoğan, “Devletimizin ve milletimizin bekası için canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz. Rabbim askerimize, polisimize, jandarmamıza güç ve kuvvet versin, her daim muzaffer eylesin” dedi.

Yaklaşık 3,5 aylık bir aranın ardından tekrar Konya’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Konya sadece geçmişiyle övünen bir şehir değil, çalışkanlığıyla, kararlılıkla geleceğini inşa eden bir şehir. Bugün burada bu inşanın yeni eserlerini hizmete açmak üzere birlikteyiz. Laf değil iş üretiyoruz. Sanayinin şehri Konya’ya ASELSAN öncülüğünde kurduğumuz dünya çapında üretim yapacak silah sistemleri fabrikasının açılışını bugün buradan yapıyoruz. Uzaktan kumandalı silah sistemleri olmak üzere her türlü çap ve kalibreli silah üretimi ile çok üstün özellikli bir tesistir. Böylece Konya av tüfeğiyle başlayan silah üretim serüvenini küresel bir oyuncu seviyesine çıkararak hem kendisini hem de ülkesinin önünde yepyeni pencereler açmıştır" dedi.

“Hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun sahip değildir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’da hayvan barınağında yaşanan olayla ilgili de konuştu. Erdoğan, “Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını yürüten Konya, belediye hizmetlerinde de farkını ortaya koymaktadır. Büyükşehir Belediyemizin merkez ve 31 ilçemizde gerçekleştirdiği altyapı, yol, parke, su, kanalizasyon projelerimizin resmi açılışını buradan yapıyoruz. Belediyemizin hayvan barınağından orada görevli 2 vicdansızın sebep olduğu görüntülerini biz de üzüntü ile takip ettik. Haklarında hemen adli ve idari takip başlatılıp, sorumlular hemen tutuklanmış, bir daha benzer görüntülerin yaşanmaması için gereken tedbirler alınmıştır. Hayvanlar da bize Allah’ın bir emanetidir. Onlardan elbette istifade edeceğiz ama asla zulmetmeyeceğiz, eziyet etmeyeceğiz. Kalkıp da hayvanlara zulmetme hakkına kim nerede olursa olsun sahip değildir. Hayvanların korunmasıyla ilgili en ileri yasal düzenlemeleri uygulamaya geçirmiş bir yönetim olarak, bu konuda yakın takipte olacağımızdan kimse şüphe etmesin” dedi.

“Konya’mızda 18 milyar 466 milyon liralık eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz”

Açılışı gerçekleştirilecek özel sektör yatırımlarından da bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Selçuklu Organize Sanayi Bölgemizdeki 50 ayrı fabrikayı, Karatay’da toplam bin 65 dükkanlı 7 ayrı sanayi sitesinin resmi açılışını yine bugün buradan yapıyoruz. Böylece kamu, belediye ve özel sektör olarak bugün Konya’mızda 18 milyar 466 milyon liralık eser ve hizmetin resmi açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Tüm bu yatırımları Konya’mıza, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İşte ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetlerden her şehrimiz gibi Konya’mız da payına düşeni almıştır. Şimdi buradan sesleniyorum, bugüne kadar Konya’mıza kazandırdığımız kamu yatırımı ne biliyor musunuz? 80 milyar liralık kamu yatırımını Konya’mıza yaptık. TOKİ vasıtası ile 28 bin 181 konut projesini hayata geçirdik. Konya’da İlk Evim projesiyle 7 bin 655 konut daha inşa edilecek. 55 bin alt yapısı hazır müstakil ve müşterek arsa vererek İlk İş Yerim kampanyası ile de 500 yeni iş yeri yapılacak. Dönüşümü tamamlanan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı ile cephe yenileme yaptığımız Alaattin Bulvarından eski stat yerine inşa ettiğimiz millet bahçesine kadar uzanan bir tarih, kültür ve yeşil aksı oluşturduk. Ulaştırmada 167 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu bin 265 kilometreye çıkardık. Yarısını trafiğe açtığımız Konya Çevre Yolunun kalan 15 kilometresinde çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah projenin tamamını 2 yıla kadar bitirmiş olacağız. Alacabel Tüneli’nden önümüzdeki ay ışığı görecek, projeyi de 2024 yılında tümüyle bitireceğiz. Demiryollarında Ankara – Konya yüksek hızlı tren hattını, Kayacık Lojistik Merkezini, Konya Selçuklu Yüksek Hızlı Tren Garını, Konya, Karaman Hızlı Tren hattını tamamlayıp işletmeye açtık. Kayacık ile Konya mevcut gar arasındaki tren yolunu 4 hatlı hale getiriyoruz. Bunun 2 hattını hızlı trenler, diğer 2 hattını da Konya ray projesiyle banliyö ve konvansiyonel hat işletmeciliği yapılacak. Diğer raylı sistemlerle ilgili çalışmalar sürüyor. Mavi Tünel Projesiyle Konya’nın topraklarını suya kavuşturduk. Toplam 24 baraj, 31 gölet ve 6 yer altı depolama tesisi inşa ettik. 5 baraj ve 3 gölet inşası sürüyor. Sulama projeleriyle Konya’da yaklaşık 1 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 17 tesiste 800 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Buradan Cihanbeyli, Kulu ve Altınekin ilçelerimize de bir müjde vermek istiyorum. Mavi Tünel’den bu 3 ilçemize 25 milyon metreküp ilave su tahsisi yapılacak. Yaklaşık 3,5 milyar liralık bir yatırım ile bu 3 ilçemizin içme suyu sorununu tamamen çözüyoruz. Konya’ya kazandırdığımız eserleri saymakla bitiremiyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde daha çok yatırımla Konya’nın Türkiye yüzyılının lokomotif şehirleri arasındaki yerini daha yukarılara taşıyacağız. Tabii bunun yolu, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmamızdan geçiyor. Etrafımız milletimizin zayıf düşmesini, ülkemizin tökezlemesini, devletin gücünü kaybetmesini bekleyen sırtlanlarla dolu. Bunlara fırsat vermemek için şu 4 temel düsturu tekrarlıyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kimse buradan taviz vermeyecek. Herhangi birine veya tamamına gözünü dikerse dünyayı onların başına yıkmak boynumuzun borcudur. Türkiye Yüzyılını inşallah bu anlayışlar üzerinde inşa edeceğiz. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadelede duasıyla, kalbiyle yanımızda olan Konya’da 2023’te çok daha büyük ve rekor bir destek bekliyorum” diye konuştu.

Tesislerin açılışı gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından açılış programına geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası’nın açılışı için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, Eğiste Hadimi Viyadüğü’nün açılışı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na, Afşar Barajı açılışı için Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye, 5 ilçeye ilk kez doğal gaz verilmesi için Altınekin ilçesinde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e canlı bağlantı yaparak açılışları gerçekleştirdi. Açılışı yapılan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı’dan üç esnafa ve TOKİ konutlarından ev alan vatandaşlara da anahtarları verildi. Diğer tesislerin açılışı da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki protokol mensupları tarafından tören alanında kurdele kesilerek yapıldı.

Mevlana Meydanı’nda düzenlenen toplu açılış törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekilleri, partililer ve binlerce vatandaş katıldı.