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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile görüştü.
Politika 18.12.2021, 17:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3’üncü Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul’da bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile Mabeyn Köşkü’nde görüştü. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.