Son Dakika
Yaralı maden işçisi korku dolu o anları anlattı: “Yaralı olduğumu fark etmedim, arkadaşlarıma yardıma koştum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Politika 17.12.2021, 19:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisindeki görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.