Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Assoumani Azali ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisindeki görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.