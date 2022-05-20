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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Duque ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile görüştü.
Politika 20.05.2022, 19:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi’nde Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque ile Dolmabahçe çalışma ofisinde görüştü. İki liderin basına kapalı bir şekilde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, kameraların karşısına geçerek açıklama yapması bekleniyor.