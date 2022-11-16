Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması konusunda ABD’nin tepkisine ilişkin, “Kuzey Kıbrıs’la ilgili Türk Devletleri Teşkilatı’nda aldığımız karar geçerlidir. Bu kararla ilgili herhangi bir ülkeden icazet almamıza gerek yoktur. Bundan sonraki süreçte de olumsuz yaklaşan ülkelere gerekli olan yerde gerekli cevabı veririz” dedi.