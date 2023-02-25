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Özdemir: “Kayseri’de 194 ağır hasarlı yapının olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 21 tanesi kamu binasıdır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Başbakanı Üstel’i kabul ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.
Politika 25.02.2023, 17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. Liderler arasındaki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.