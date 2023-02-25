Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve KKTC Başbakanı Üstel’i kabul ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. Liderler arasındaki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşiyor.