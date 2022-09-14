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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Büyükelçisi Korukoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nu kabul etti.

Politika 14.09.2022, 15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Büyükelçisi Korukoğlu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde KKTC Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Korukoğlu’nun bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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