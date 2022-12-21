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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılelma) Bu projeyle Türkiye takip eden değil, takip edilen bir ülke konumuna gelmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılelma) Bu projeyle Türkiye takip eden değil, takip edilen bir ülke konumuna gelmiştir."

Politika 21.12.2022, 12:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılelma) Bu projeyle Türkiye takip eden değil, takip edilen bir ülke konumuna gelmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kızılelma) Bu projeyle Türkiye takip eden değil, takip edilen bir ülke konumuna gelmiştir."

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