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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’i kabul etti.

Politika 27.12.2022, 16:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Kazakbaev’in eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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