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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’i kabul etti.
Politika 27.12.2022, 16:34
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Kazakbaev’in eşi, çocukları ve bazı büyükelçilik mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.