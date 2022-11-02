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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iddiası) Bu iftiranın bedelini elbette hukuk önünde soracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iddiası) Bu iftiranın bedelini elbette hukuk önünde soracağız."

Politika 02.11.2022, 12:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iddiası) Bu iftiranın bedelini elbette hukuk önünde soracağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu’nun uyuşturucu iddiası) Bu iftiranın bedelini elbette hukuk önünde soracağız."

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