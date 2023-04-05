Son Dakika
Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nda incelemelerde bulundu: "Açılışına günler kaldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu’nun seccade üzerindeki fotoğrafı) Vatandaşlarım bu fotoğrafları iyice belleğine kazısın, bu CHP zihniyetinin ne olduğunu gayet net ortaya koyan bir fotoğraf."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu’nun seccade üzerindeki fotoğrafı) Vatandaşlarım bu fotoğrafları iyice belleğine kazısın, bu CHP zihniyetinin ne olduğunu gayet net ortaya koyan bir fotoğraf."
Politika 05.04.2023, 22:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu’nun seccade üzerindeki fotoğrafı) Vatandaşlarım bu fotoğrafları iyice belleğine kazısın, bu CHP zihniyetinin ne olduğunu gayet net ortaya koyan bir fotoğraf."