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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu ABD gezisi) Bu gezinin bir de bilinmeyen tarafları var, karanlık tarafları var. Ama o şaibeli kısmın hesabını sormak bu zatı Amerika’ya gönderen partisine düşer."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu ABD gezisi) Bu gezinin bir de bilinmeyen tarafları var, karanlık tarafları var. Ama o şaibeli kısmın hesabını sormak bu zatı Amerika’ya gönderen partisine düşer."
Politika 19.10.2022, 13:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu ABD gezisi) Bu gezinin bir de bilinmeyen tarafları var, karanlık tarafları var. Ama o şaibeli kısmın hesabını sormak bu zatı Amerika’ya gönderen partisine düşer."