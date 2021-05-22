Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kıbrıs’ta yeni bir müzakere süreci olacaksa iki devlet arasında yürütülmelidir”

KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu, artık iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmelidir. Kıbrıs Türkünün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmeli ve müzakereler bundan sonra başlamalıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni’ne Vahdettin Köşkü’nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmasında, “Bir ada ülkesi olması ve kısıtlı doğal kaynakları nedeniyle KKTC son 30 yıldır giderek artan bir şekilde su sıkıntısı yaşıyor. Bu sorunun çözümü için Türkiye’den içme ve sulama amaçlı su götürülmesi her dönem gündeme gelmiş ancak bu proje gündeme gelmemiştir. Denizin 250 metre altından geçen askıda sistemle anavatandan yavru vatana suyu ulaştırdık. Modern içme suyu arıtma tesisi ile KKTC’nin tamamına memba suyu kalitesinde içme suyu temin ettik” dedi.

“10 bin kişilik istihdam sağlanacaktır”

Deniz geçişi isale hattında 8 Ocak 2020’de meydana gelen arızanın da en kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu belirten Erdoğan, “Böylece KKTC ile Türkiye arasındaki tarihi, kültürel, coğrafi bağlara bir yenisini daha eklemiş olduk. Sulama projemizde suyu temin edecek 5.7 kilometre uzunluğunda iletim tünelinde ışığı göreceğiz. Güzelyurt ovası sulama iletim yapıları daha önce yer altı sularıyla sulanan 18 bin 730 dekar araziye su iletilecektir. 97 bin 200 dekar arazi ilk kez sulama suyuyla buluşacaktır. Tarım arazilerinin sulamaya açılmasıyla yıllık 156 milyon gelir artışı ve 10 bin kişilik istihdam sağlanacaktır. Tarım sektörü çağ atlayacak, KKTC’nin kalkınma hamlesi farklı bir ivme kazanacaktır” diye konuştu.

Erdoğan, “Kıbrıs Türk’ü adaletsizliğin ve çifte standardın ne demek olduğunu gayet iyi biliyor. Kapalı kapılar ardında Kıbrıs Türk’lerinin haklarını devredenler iş icraata geldiğinde maalesef üç maymunu oynadılar. Ada’da Türk toplumunu eşit görmeyen, hatta yok sayan zihniyet, Kıbrıs sorununu bir kangrene dönüştürmüştür. Kıbrıs müzakereleri Rum tarafının uzlaşmaz, adadaki gerçeklerden kopuk tutumu ve şımarıklıkları nedeniyle sonuçsuz kalmıştır” dedi.

“Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu iki devlet arasında yürütülmelidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tatar’ı Cenevre’de gösterdiği liderlik ve sergilediği kararlı duruş nedeniyle tebrik ettiğini söyleyerek, “Kıbrıs’ta çözümsüzlüğün bedelini artık hiç kimse Türk tarafına ödetemez. Kıbrıs’ta bir çözüm aranıyorsa bunun ham hayaller değil, sahadaki gerçekler üzerinde inşa edilmesi şarttır. 1963-1974 yıllarında Kıbrıs Türk halkını katledenler, müzakere süreçlerinde çözüme yaklaşıldığı anda olmadık bahanelerle masadan kaçmışlardır. Yeni bir müzakere süreci olacaksa bu, artık iki toplum arasında değil, iki devlet arasında yürütülmelidir. Kıbrıs Türkünün egemen eşitliği ile eşit statüsü teyit edilmeli ve müzakereler bundan sonra başlamalıdır” şeklinde konuştu.

“Milli davamız olan Kıbrıs’a sahip çıkmakta kararlıyız”

Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’deki enerji kaynakları üzerinde var olan haklarının yenilmesine asla müsaade edilmeyeceğini belirten Erdoğan, “Türkiye olarak ahdi ve tarihi sorumluluklarımız çerçevesinde milli davamız olan Kıbrıs’a sahip çıkmakta kararlıyız. Karadeniz’dekine benzer güzel haberleri Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerimizden de alacağımıza inanıyorum. Bizler tek yürek, tek bilek hareket edersek, Allah’ın izniyle önümüzde durabilecek hiçbir engel, hiçbir zorluk yoktur. Anavatan ve garantör Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC’nin yanında olacaktır" ifadelerini kullandı.