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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Boiyo’yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo’yu kabul etti.
Politika 14.09.2022, 14:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo’yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabulde Kenya Büyükelçisi Leonard Ngeywa Boiyo, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Boiyo’nun ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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