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Ayvalık Belediyesi, Temizlik İşleri, Destek Ve Kademe Hizmetleri’ni tam donanımlı bir binada topluyor
Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Arslanhan: “Devletimizle işbirliği içinde tez zamanda bu sıkıntının ortadan kalkması için mücadele edeceğiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Kentsel dönüşüm projesi olmazsa olmaz. Bu kentsel dönüşümü mutlaka yapmamız lazım. Depremin etkili olduğu bölgelerde tek bir TOKİ binası yıkılmadı.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Kentsel dönüşüm projesi olmazsa olmaz. Bu kentsel dönüşümü mutlaka yapmamız lazım. Depremin etkili olduğu bölgelerde tek bir TOKİ binası yıkılmadı.”
Politika 21.02.2023, 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Kentsel dönüşüm projesi olmazsa olmaz. Bu kentsel dönüşümü mutlaka yapmamız lazım. Depremin etkili olduğu bölgelerde tek bir TOKİ binası yıkılmadı.”