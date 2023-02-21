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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Kentsel dönüşüm projesi olmazsa olmaz. Bu kentsel dönüşümü mutlaka yapmamız lazım. Depremin etkili olduğu bölgelerde tek bir TOKİ binası yıkılmadı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Kentsel dönüşüm projesi olmazsa olmaz. Bu kentsel dönüşümü mutlaka yapmamız lazım. Depremin etkili olduğu bölgelerde tek bir TOKİ binası yıkılmadı.”

Politika 21.02.2023, 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Kentsel dönüşüm projesi olmazsa olmaz. Bu kentsel dönüşümü mutlaka yapmamız lazım. Depremin etkili olduğu bölgelerde tek bir TOKİ binası yıkılmadı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “ Kentsel dönüşüm projesi olmazsa olmaz. Bu kentsel dönüşümü mutlaka yapmamız lazım. Depremin etkili olduğu bölgelerde tek bir TOKİ binası yıkılmadı.”

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