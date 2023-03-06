banner611

banner610

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için uzun vadeli, sübvansiyonlu bir finans yönetimini önümüzdeki günlerde hayata geçiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için uzun vadeli, sübvansiyonlu bir finans yönetimini önümüzdeki günlerde hayata geçiriyoruz."

Politika 06.03.2023, 20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için uzun vadeli, sübvansiyonlu bir finans yönetimini önümüzdeki günlerde hayata geçiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak için uzun vadeli, sübvansiyonlu bir finans yönetimini önümüzdeki günlerde hayata geçiriyoruz."

Yorumlar (0)