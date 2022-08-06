Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendilerine milleti değil de, vesayeti, darbecileri, teröristleri yoldaş kılanlar mankurtlardır"

KOCAELİ (İHA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kendilerine milleti değil de, vesayeti, darbecileri, teröristleri, şu veya bu emperyalist güçleri, yoldaş kılanlar ise kesinlikle milletimiz ile aynı kıbleye yönelmemiş, aynı istikamete bakmamış, aynı duyguları paylaşmamış mankurtlardır” dedi.

Kocaeli Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye başkanları, milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz milletimiz ile yoldaş olduğumuz için, hak, hizmet, eser yolundan asla şaşmadık. Kendilerine milleti değil de, vesayeti, darbecileri, teröristleri, şu veya bu emperyalist güçleri, yoldaş kılanlar ise kesinlikle milletimiz ile aynı kıbleye yönelmemiş, aynı istikamete bakmamış, aynı duyguları paylaşmamış mankurtlardır. Dikkat ederseniz attığımız her adımda, siyasetçisinden, sözde aydınına, pek çok kesimden, serzenişler izliyoruz. Bunlar olacak. Mesela diyorlar ki; ‘Suriye’de şu ülkeye rağmen adımlar atarsanız, başımıza şu felaketler gelir. Akdeniz’de şu ülkeye rağmen, anlaşmalar yaparsanız, başımıza şöyle çoraplar örülür. Kafkasya’da güç dengelerine dikkat etmeden destekler verirseniz, başımız çok ağrır. Ekonomi de bize dayatılan dengelere uymazsanız, başımıza taş yağar.’ Ülkenin ve milletin menfaatine her konuda birileri, vekalet ettikleri kimler ise, onlar adına benzer örtülü tehditleri dile getiriyorlar” diye konuştu.

"Binlerce yıllık devlet geleneğimizden ve Anadolu’daki binlerce yıllık varlığımızdan aldığımız ilham ile, ayağımızdaki prangaları birer birer kırarak, ellerimizdeki zincirleri halka halka çözerek sırtımızdaki kamburları dirhem dirhem atarak, milletimizle gönül bağımızı düğüm düğüm tahkim ederek, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına başladık" ifadelerini kullanan Erdoğan, “Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız asırlık demokrasi ve kalkınma altyapısının üzerinde kendi hedeflerimize kilitlendik. Nice sabotajlara, nice tuzaklara, nice sinsi oyunlara rağmen bu yoldan dönmedik, sapmadık, duraksamadık” diye konuştu.