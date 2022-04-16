Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemer – Kumluca Yolu ‘Phaselis Tüneli’ Açılış Töreni’ne video konferans yöntemiyle bağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- "Bu tünel vakit ve akaryakıt tasarrufuyla ülkemize yılda 31 milyon lira kazandıracak"

- "Dünyanın tamamında daha fazlasıyla yaşanan sıkıntıları sanki sadece Türkiye’ye mahsus gibi göstermeye çalışanların niyeti milletin derdini dile getirmek değil, küresel senaryoların borazanlığını yapmaktır"