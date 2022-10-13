Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan’dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan’ın başkenti Astana’daki temaslarını tamamlamasının ardından özel uçak "TC-TUR" ile Türkiye’ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi çerçevesinde geldiği Kazakistan’ın başkenti Astana’da temaslarını tamamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı’ndan özel uçak "TC-TUR" ile Türkiye’ye hareket etti. Erdoğan’ı Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov, Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Kazakistan’dan ayrıldı.