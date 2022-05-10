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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kazakistan’da hedeflenen ticaret hacmi 10 milyar dolar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye-Kazakistan arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla oranla yüzde 58 artarak 5.3 milyar doları aştı. 5 milyar dolar olarak belirlediğimiz hedefimizi kısa sürede geride bırakmış olduk. Birlikte atacağımız adımlarla aynı hızla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız" dedi.

Politika 10.05.2022, 19:39 10.05.2022, 20:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kazakistan’da hedeflenen ticaret hacmi 10 milyar dolar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev gerçekleştikleri baş başa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Ortak bildiri ile işbirliğimizi, geliştirilmiş ortaklık seviyesine yükselttik"

Tokayev’in ziyaretinin tarihi bir öneme sahip olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendilerine ve Kazak heyetine hoş geldiniz diyorum. Kazakistan nasıl bizim ata yurdumuz ise, Türkiye de Kazak kardeşlerimizin ikinci evidir. Bu sene diplomatik ilişkilerimizin 30’uncu yıldönümünü idrak ediyoruz. Ortak bildiri ile işbirliğimizi, geliştirilmiş ortaklık seviyesine yükselttik. Türkiye ile Kazakistan gücünü, müşterek tarih, din, dil, kültür bağlarından alan köklü ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir. Türkiye olarak Kazakistan’ın istikrarına ve huzuruna büyük önem veriyoruz. Ocak ayında Kazakistan’da yaşanan elim olaylarda hayatını kaybedenler için başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dostumuz Kazakistan’ın bu badireden daha güçlenerek çıktığına inanıyorum. Tokayev’in yeni Kazakistan’ın şekillendirilmesinde gösterdiği azim ve irade takdire şayandır. Bu çerçevede yürütülen reform programını destekliyoruz. Kazak kardeşlerimizin huzuru, güvenliği, refahı için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzun altını çizmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

“Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız"

Türkiye’nin Kazakistan’ın her koşulda yanında olacağına dikkat çeken Erdoğan, “Gerek siyasi, gerek askeri, gerek ekonomik, gerek ticari, gerek kültürel her alanda biz bu dayanışmamızı sürdürerek geleceğe omuz omuza emin adımlara yürüyeceğiz. Her hal ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız. Maziden atiye kurduğumuz köprüyü güçlendirerek beraberce yolumuza devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdik. İşbirliğimizin gerek ikili, gerek çok taraflı platformlarda daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesi imkanlarını değerlendirdik. Türkiye- Kazakistan arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla oranla yüzde 58 artarak 5.3 milyar doları aştı" dedi.

Kazakistan ile 5 milyar dolar olarak belirlenen ticaret hedefinin kısa sürede geride bırakıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlikte atılacak adımlarla aynı hızla 10 milyar dolar hedefine ulaşılacağını kaydetti.

“Türk firmalarını liderliğinizdeki Kazakistan’a daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmeyi sündüreceğiz”

Türk iş adamlarıyla yapılacak toplantının bu açıdan faydalı olacağına inandığını bildiren Erdoğan, “Türk firmalarını liderliğinizdeki Kazakistan’a daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmeyi sündüreceğiz. Ulaştırmadan karşılıklı yatırımlara, savunma sanayinden kültüre kadar geniş işbirliği potansiyelinden daha fazla faydalanma hususunda mutabık kaldık. Bölgesel ve uluslararası meselelerde fikir teatisinde bulunduk. Özellikle Ukrayna’daki durumun bölgesel ve küresel etkilerini ele aldık. 19 milyon nüfusa sahip Kazakistan’la 85 milyon nüfusa sahip Türkiye’nin dayanışmasının ne kadar önemli olabileceğini tahmin edersiniz. Özellikle krizin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki görüşlerimizin örtüştüğünü müşahede ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için ilk günden bu yana yoğun çaba sarf ettiğini belirten Erdoğan, “Bu savaş Türk devletlerinin gerek ikili gerek Türk Devletleri Teşkilatımız çatısı altındaki dayanışmamız ve işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türk Devletleri Teşkilatı yanı sıra BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi platformlarda dayanışmamızı sürdürme kararlığımızı teyit ettik. Aramızda Stratejik işbirliği ile ilgili toplantımızı ekim ayında Kazakistan’da gerçekleştireceğiz. İmzalanan anlaşmalarda ilişkilerimizin ahdi zeminini çok daha kuvvetlendirecek adımlar attık. Bugünkü görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

“Erdoğan bilge bir siyasetçidir”

Tokayev ise, “Türkiye Cumhurbaşkanı, kardeşim Recep Tayyip Erdoğan’a beni kutsal Anadolu topraklarına resmi ziyaret için davet ettiğinden dolayı memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Gösterdikleri misafirperverlik için ayrıca teşekkür ediyorum. Çok önemli konular üzerinde görüşmeler gerçekleştirdik. Recep Tayyip Erdoğan bilge bir siyasetçidir. Onun vizyonu geniştir, fikirleri çok önemlidir. Türkiye bağımsızlığımızı ilk kabul eden ülkedir. Bunu Kazak halkı hiçbir zaman unutmayacaktır. Kazakistan için Türkiye’den hiçbir zarar gelmemiştir. Kazakistan ve Türkiye ortak köklere sahip kardeş ve dost devletlerdir. Yurt dışındaki ilk büyükelçiliğimiz Ankara’da açıldı bunun sembolik önemi büyüktür. İşbirliğimiz pekişerek stratejik ortaklık halini almıştır. Kapsamlı anlaşmalarla hukuki altyapı oluşturulmuştur. Türkiye Kazakistan için çok önemli stratejik ortaktır" açıklamasında bulundu.

İki ülke arasında ulaşım, savunma sanayii, askeri istihbarat, bilişim teknolojileri, kültür, tarım, taşımacılık, ticaret, gümrük, çevre, eğitim, gençlik, iletişim ve arşiv alanında anlaşmalar imza altına alındı.

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