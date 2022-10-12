Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kazakistan ile orta koridorun geliştirilmesi için çalışmalara devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ata toprakları olan Kazakistan’da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, mevkidaşı Tokayev’e ev sahipliği için teşekkür etti. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 4’üncü toplantısının başarıyla icra edildiğini ifade eden Erdoğan, “Dost ve kardeş ülkelerimiz arasında mükemmel düzeyde seyreden ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla değerlendirdik. Güncel, uluslararası ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Tokayev’in mayıs ayındaki ziyaretinde ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükseltmiştik. Bu ülkeler arasındaki ilişki halklarımız arasındaki din, dil, kültür bağlarından güç almaktadır" dedi.

"Tokayev’in liderliğindeki reformları ve Kazakistan’ın dönüşümünü takdirle takip ediyorum"

Kazakistan’ın bağımsızlığından itibaren yaptıklarının Türkiye için iftihar meselesi olduğunu söyleyen Erdoğan, “30 yıl geçti aradan ve Kazakistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriyiz. Derin tarihi brikime ve devlet tecrübesine sahip kardeş Kazakistan’ın istikrarı, huzuru ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Tokayev liderliğinde yürütülen reformları ve Kazakistan’ın dönüşümünü takdirle takip ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kazakistan’da kasım ayında gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, Tokayev tarafından kendisine takdim edilen birinci derece devlet dostluk nişanı için Tokayev’e teşekkürünü iletti.

Kazakistan ile çok taraflı planda işbirliği mesajı

Kazakistan ile işbirliğinin hem ikili hem çok taraflı planda derinleştirilmesi için iki ülkenin mutabakat içinde olduğunu kaydeden Erdoğan, ”Kazakistan ile eğitim, güvenlik, kültür alanlarındaki ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık alanındaki işbirliğini geliştirmek istiyoruz" dedi.

"10 milyar dolarlık hedefe emin adımlarla ilerliyoruz"

Mayıs ayında Kazakistan ile imzalanan 14 anlaşma ve bugün imzalanan 6 anlaşma ile birlikte iki ülke arasında toplam 20 anlaşma imzalandığını aktaran Erdoğan, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Kazakistan ile ticaret hacmi hedefi olan 5 milyar dolar seviyesini geçen sene aşmıştık. Orta vade için tespit ettiğimiz 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Kazakistan’daki en büyük yatırımcılar arasında bulunan Türk firmaların yatırımlarının tutarı 4 milyar doları geride bıraktı. Kazakistan ile orta koridorun geliştirilmesi başta olmak üzere ulaştırma, enerji alanlarında bağlantılarımızın kuvvetlendirilmesi için çalışmalara devam edeceğiz. Kardeş Azerbaycan’ı da dahil ederek yakın geçmişte tesis ettiğimiz üçlü mekanizmayı etkin şekilde kullanmak ve somut neticeler almak istiyoruz.”

"Çok taraflı platformlarda müşterek gayretlerimizi sürdüreceğiz"

Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmelerin Türk dünyasının iki önemli üyesi Türkiye ve Kazakistan’ın dayanışmasının zaruri hale geldiğinin önemine vurgu yapıldığını kaydeden Erdoğan, “Gerek Orta Asya’da gerekse küresel çapta çok taraflı platformlarda müşterek gayretlerimizi sürdüreceğiz. 1990’ların başından itibaren Kazakistan ile çok emek verdiğimiz sürecin geçtiğimiz yıl Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasıyla taçlanmasından memnuniyet duyuyorum. Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda attığımız bu adımla birlikte süreci devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik ilave adımlar atacağız"

Yakında Semerkant’ta ikinci bir toplantı yapılacağını açıklayan Erdoğan, “Önümüzdeki ay Özbekistan’daki zirve aramızdaki dayanışmayı güçlendirecektir. Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik ilave adımlar atacağız. Astana’daki temaslarıma yarın Kazakistan’ın uluslararası diplomasi başarısı olarak gördüğümüz Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı 6. Zirvesi’ne katılarak devam edeceğim. Bu yapının kurumsallaşarak dönüşümü önemli bir adım olacak" şeklinde konuştu.

Basın toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından "1. Derece Dostluk Madalyası" tevcih edildi.