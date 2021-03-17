Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi’yi kabul etti. Kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.