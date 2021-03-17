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Müşteki avukatlarının beyanları sonrasında söz hakkı alan sanık Y.C.: “Bu insanlar yönlendirilerek yalan beyan vermişlerdir”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Tileuberdi’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi’yi kabul etti.
Politika 17.03.2021, 19:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi’yi kabul etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi’yi kabul etti. Kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.