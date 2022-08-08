Cumhurbaşkanı Erdoğan: ”Katil sürülerini tamamen bölgeden atana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Suriye’de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz.” dedi.