Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Katar’ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı ziyaretinde gerçekleştirdiği konuşmasında, “Katar’ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz. Dost kara günde belli olur düsturuyla Katarlı kardeşlerimizin uğradığı haksızlıklar karşısında tepkimizi ortaya koymaktan çekinmedik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doha temaslarını kapsamında Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti. Buradaki konuşmasına, Doha’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek başlayan Erdoğan, “Ülkemizi ve milletimizi burada şerefle temsil eden siz kahraman askerlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle vatanımızın bağımsızlığı uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekası, milletimizin güvenliği, dost ve kardeş ülkelerin huzuru için fedakarca görev yapan tüm emniyet güçlerimize Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum” dedi.

“Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir”

Türkiye’deki ailelerinden selam getirdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “84 milyonun her bir ferdinin duası daima sizinledir, sizin yanınızdadır. Sizler milletimizin göz bebeğisiniz. Sizler hem vatandaşlarımızın hem de dostlarımızın güven kaynağısınız. Buradaki vazifenizi büyük bir disiplin ve fedakarlıkla yaptığınızı görüyor, bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Kahraman ordumuz asırlardır olduğu gibi bugün de 3 kıta, 7 iklimde kendisine verilen görevleri gerektiğinde canı pahasına yerine getiriyor. Silahlı Kuvvetleri’miz ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ şiarıyla ülke ve dünyanın dört bir yanında barışa, istikrara ve güvenliğe hizmet ediyor. Türkiye olarak, Katar ile birlikte tüm Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda asla gerilim, çatışma ve husumet görmek istemiyoruz. Gerek yeraltı kaynakları itibarıyla, gerekse ticari bakımdan çok büyük potansiyeli olan bu güzel coğrafyanın, kardeşlikle, dayanışmayla gündeme gelmesini, her alanda gelişmesini, güçlenmesini arzu ediyoruz. Hangi kökene, mezhebe, meşrebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir. Körfez ülkeleriyle iş birliğimizi bu anlayışla karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilerletmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dini, tarihi, kültürel ve köklü beşeri bağlarımızın olduğu Katar’ın elbette milletin gönlünde farklı bir konumu vardır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Başta 15 Temmuz kanlı darbe girişimi olmak üzere Katarlı kardeşlerimizin milletimizle sergilediği dayanışmayı asla unutamayız. Ayrıca Katar, Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklarda da daima bizlerin yanında olmuş, ülkemize duyduğu güveni göstermiştir. Cumartesi günü Siirt ziyaretimizde açılışını yaptığımız Türkiye’nin ilk Çinko İzabe Tesisi, iki ülke arasındaki ortaklığın sembollerinden birisidir. Temelini attığımız kurşun, gümüş ve sülfürik asit fabrikalarının da inşallah hizmete girmesiyle toplam 7 bin 500 kardeşimiz istihdam imkanına kavuşacaktır. Bu ortak girişim dışında Katar’ın ülkemizde başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda yatırımları bulunuyor. Türkiye’nin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat eksenli büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz.”

“Çok geniş bir alanda yine önemli kararlar aldık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Katar’ın güvenlik ve istikrarını kendi ülkemizinkinden ayrı tutmuyoruz. Dost kara günde belli olur düsturuyla Katarlı kardeşlerimizin uğradığı haksızlıklar karşısında tepkimizi ortaya koymaktan çekinmedik” ifadelerini kullandı. Erdoğan, 2014’te kurulan Yüksek Stratejik Komite ile ülkeler arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine taşıdıklarına sözlerine ekleyerek, “Bugün de toplantımızın 7’ncisini aziz kardeşim Emiri Şeyh Temim’in ev sahipliğinde hamdolsun başarıyla icra ettik. Savunmadan güvenliğe, ticaretten yatırımlara, sağlıktan eğitime uzanan çok geniş bir alanda yine önemli kararlar aldık. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini daha da ilerletecek toplam 15 anlaşma imzaladık. Aziz kardeşim Şeyh Temim’in de güçlü desteğiyle önümüzdeki dönemde her alanda ilişkilerimizi derinleştireceğiz. Bu ziyaretimiz vesilesi ile Katar makamlarının ve Katar halkının size yönelik teveccühüne de yakından şahit olduk” açıklamasını yaptı.

“Türk askerinin farkını, çalışmalarınızla gayretlerinizle disiplin ve görev bilincinizle göstermişsiniz”

Erdoğan, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

“Katarlı kardeşlerimiz en üst düzeyde sizlerin buradaki varlığınızdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Burada gördük ki milli, manevi ve mesleki değerlerinizden aldığınız ilhamla Katar halkının gönlünde taht kurmuşsunuz. Türk askerinin farkını, çalışmalarınızla gayretlerinizle disiplin ve görev bilincinizle göstermişsiniz. Bugün Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak her birinizle bir kez daha iftihar ettim. Türkiye-Katar arasındaki müstesna ilişkiler bu gibi önemli misyonların da katkısıyla daha da derinleşiyor. Burada icra ettiğiniz görevi yalnızca bir vazife olarak addetmeyin. 2 bin 230 senelik mazisiyle dünyanın en köklü ordularından olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli birer mensubu olan sizler, aziz milletimizin temsilcileri olarak bu topraklarda bulunuyorsunuz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da görev ve sorumluluklarınızı layıkıyla yerine getireceğinize, şanlı Türk bayrağını ve ülkemizi gururla temsil edeceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesile ile askerlerimizi büyük bir sevgiyle bağırlarına basan ve burayı kendilerine tahsis eden başta Katar Emiri Şeyh Temim Al Thani olmak üzere tüm Katarlılara şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin şahsında sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca görev tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum.”