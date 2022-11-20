Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin daveti üzerine başkent Doha’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’ya geldi. Havaalanında karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani’nin davetiyle 2022 FIFA Dünya Kupası Açılış Töreni’ne katılacak.