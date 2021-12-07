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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: “130 kilogram yağış düştü, lodosun da hızı 130 kilometreye çıktı”
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı’nda konuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha’da Katar-Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı’nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada askerlere seslendi.
Politika 07.12.2021, 16:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Doha’da Katar-Türk Birleşik Müşterek Komutanlığı’nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada askerlere seslendi.