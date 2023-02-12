Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani’yle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye’ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Görüşme Vahdettin Köşkü’nde gerçekleşti.