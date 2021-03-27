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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani’yi kabul etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Politika 27.03.2021, 14:04
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani’yi kabul etti. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alınması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nde Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile birlikte görüşmelerine başladı.

Toplantıda, Katar ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin artırılması, başta enerji, gıda ve güvenlik sektörleri olmak üzere yeni işbirliği imkanları ve korona virüs ile mücadele konularının masaya yatırılması bekleniyor.
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