Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Büyükelçisi Al Thani’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani’yi kabul etti. Büyükelçi Thani, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubu sundu. Büyükelçi Thani’nin beraberindeki bazı elçilik mensuplarını takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.