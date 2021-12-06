Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı münasebetiyle Katar’a resmi ziyaret öncesi açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

2014 yılında stratejik toplantının ilkini gerçekleştirmek için adım attık, 2015 yılında da ilkini gerçekleştirdik.

Katar ile bugüne kadar siyasi, askeri, kültürel olmak üzere 69 belge imzaladık. Katar ile yeni anlaşmalar da imzalayacağız.

Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alma fırsatımız olacak. Türkiye ve Katar son yıllarda karşılaştıkları bölgesel zorlukları güçlü bir şekilde karşılayan iki ülkedir.

Bildiğiniz gibi Türk-Katar savunma noktasında askerlerimizin oradaki üssü söz konusu, ve bu üssümüzle oradaki çalışmalarımızı ayrıca yürüteceğiz, orayı da ziyaret etmek suretiyle Mehmetçiklerimiz ile orada bir arada olacağız.

Körfez'deki diğer ülkelerle de ilişkilerimizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Katar'ın yanı sıra Körfez'deki diğer ülkelerle de iş birliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye olarak hiçbir ayrım yapmadan Körfez'deki kardeşlerimizle ilişkilerimizi ilerleteceğiz.

Körfez bölgesinde diyalog kapılarının tekrar açılması ve yanlış anlamaların giderilmesi yönünde yürütülen diplomatik çabaları memnuniyetle karşılıyoruz.

"KÖRFEZ ÜLKELERİYLE İLİŞKİLERİ İLERLETECEĞİZ"

Türkiye olarak tüm Körfez ülkeleriyle olan birlikteliği, dayanışmaları çok daha güçlendirerek ilerletmek yanayız. Muhalefetin tüm rahatsızlıklarına rağmen bu ilişkileri ilerleteceğiz. Şu anda da Körfez ülkeleri arasında da bir dayanışma yeniden tesis edildi.

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