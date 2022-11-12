Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’de deniz tabanının 2 bin 200 metre altında enerji üssü kuruyoruz. Karadeniz doğal gazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. Sakarya gaz sahasındaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9’unun sondajı bitti. Kastamonu’nun Küre, Çatalzeytin ve Araç ilçelerine de doğalgaz hatlarımızı ulaştıracağız. ”